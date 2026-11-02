В Комышувасе Запорожской области 27 человек числятся пропавшими без вести после российского удара, нанесённого в понедельник. Среди погибших в результате атаки — полицейский и двое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Восемнадцать человек погибли, среди них — сотрудник полиции и двое спасателей ГСЧС. Пятеро ранены. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести», — написал Семикин в Telegram-канале.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщалось, российские оккупанты нанесли прицельные удары по центру Комышувахи как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000. Среди пораженных объектов – школа, где раздавали гуманитарную помощь. «После первого удара авиабомбами последовал повторный удар ещё девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Видео: россияне нанесли удар по школе в Комышувасе, убив 18 человек — Зеленский.

Россия обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, шесть человек ранены.

Утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Сумах с помощью реактивных беспилотников и FPV-дронов на оптоволокне. Зафиксировано несколько попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль.

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

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