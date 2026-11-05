ВСУ нанесли удар по базе запуска российских дронов в Крыму и ряду военных объектов оккупантов

Силы обороны Украины за последние сутки и в ночь на 5 ноября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — база хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, склады дронов и боеприпасов, мобильная огневая группа и ремонтные подразделения противника.

Украинские военные уточнили, что удалось поразить несколько объектов, обеспечивающих функционирование российской группировки на оккупированных территориях.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал перечень целей, по которым нанесли удары украинские защитники. В частности, были поражены:

место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российской армии вблизи Гвардейского в оккупированном Крыму;

мобильная огневая группа противника в районе Донцевки Луганской области;

склад беспилотников российских войск вблизи Мелитополя Запорожской области;

склад боеприпасов оккупантов в районе Новоазовска Донецкой области;

склад материально-технического обеспечения противника вблизи Прогресса Донецкой области;

ремонтно-восстановительные подразделения российской армии в районах Талаковки Донецкой области и Нижней Дуванки Луганской области.

В Генштабе ВСУ пояснили, что именно с позиций в Крыму российские войска запускают ударные беспилотники для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

По словам украинских защитников, уничтожение таких объектов, а также складов с беспилотниками может ослабить возможности противника и снизить интенсивность воздушных атак по территории Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В течение октября 2026 года Силы обороны Украины поразили не менее 30 стратегических объектов на территории России.

107-я Черновицкая бригада территориальной обороны за один месяц поразила более 1000 вражеских целей и уничтожила около 300 российских оккупантов в Донецкой области. По результативности ударов подразделение возглавило рейтинг бригад территориальной обороны. Достичь таких показателей военным удалось благодаря изменению тактики управления.

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