В Винницкой области в результате атаки российских беспилотников погибли два человека

10 ноября в Ладыжине Винницкой области в результате атаки российских беспилотников погибли два человека. Также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

«Повреждена гражданская инфраструктура. К сожалению, двое человек погибли», — написал Коломиец.

По его словам, с сегодняшнего дня в общине объявлен трёхдневный траур по погибшим.

В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий ударов.

Начальница Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная сообщила в Telegram, что, кроме гражданского предприятия, в области также повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Ладыжинского горсовета Александр Коломиец.

В Винницкой области в результате российской атаки загорелись грузовики и автомобили.

В Виннице 26 октября около 10:10 в результате атаки дронов пострадал объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

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