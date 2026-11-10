В Винницкой области в результате атаки российских беспилотников погибли два человека
10 ноября в Ладыжине Винницкой области в результате атаки российских беспилотников погибли два человека. Также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
«Повреждена гражданская инфраструктура. К сожалению, двое человек погибли», — написал Коломиец.
По его словам, с сегодняшнего дня в общине объявлен трёхдневный траур по погибшим.
В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий ударов.
Начальница Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная сообщила в Telegram, что, кроме гражданского предприятия, в области также повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил секретарь Ладыжинского горсовета Александр Коломиец.
В Винницкой области в результате российской атаки загорелись грузовики и автомобили.
В Виннице 26 октября около 10:10 в результате атаки дронов пострадал объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.