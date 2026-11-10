10 listopada w Ladizhynie w obwodzie winnickim w wyniku ataku rosyjskich dronów zginęły dwie osoby. Odnotowano również zniszczenia obiektów infrastruktury cywilnej.

„Uszkodzono infrastrukturę cywilną. Niestety, dwie osoby zginęły” – napisał Kolomijec.

Jak poinformował, od dzisiaj w gminie ogłoszono trzydniową żałobę po ofiarach.

Obecnie wszystkie służby pracują nad usunięciem skutków ataków.

Szefowa Obwodnej Administracji Winnyckiej Natalia Zabolotna poinformowała na Telegramie, że oprócz przedsiębiorstwa cywilnego w obwodzie uszkodzone zostały również obiekty infrastruktury energetycznej.

Informację tę przekazał na Telegramie sekretarz Rady Miejskiej w Ładyzhynie Ołeksandr Kolomijec.

W obwodzie winnickim w wyniku rosyjskiego ataku zapaliły się ciężarówki i samochody.

W Winnicy 26 października około godziny 10:10 w wyniku ataku dronów ucierpiał obiekt infrastruktury cywilnej. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny.

Czytaj nas na