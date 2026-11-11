Film: Po ataku ukraińskich dronów w porcie Ust-Luga wybuchł rozległy pożar
11 listopada w rosyjskim porcie Ust-Luga, położonym w obwodzie leningradzkim, nadal trwa rozległy pożar po ataku dronów. Jak dotąd nie udało się ugasić pożaru, a nad terenem regionu unoszą się ogromne chmury gęstego czarnego dymu.
Nagrania wideo z miejsca zdarzenia pokazują aktualną sytuację w okolicy portu. Na materiałach widać gęsty dym, który unosi się wysoko w niebo i rozprzestrzenia się nad terenem.
Port Ust-Luga jest jednym z największych rosyjskich morskich portów handlowych nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się on w obwodzie leningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Przypomnijmy, że port Ust-Luga jest jednym z największych morskich portów handlowych Rosji nad Morzem Bałtyckim. Obiekt ten znajduje się w obwodzie leningradzkim, na wybrzeżu Zatoki Fińskiej, i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki oraz kompleksu obronno-przemysłowego Federacji Rosyjskiej.
Lokalni mieszkańcy udostępniają odpowiednie nagrania w mediach społecznościowych, powołując się na rosyjskie propagandowe media.
Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.
Wideo: Drony zaatakowały rosyjski port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim.