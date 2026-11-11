11 listopada w rosyjskim porcie Ust-Luga, położonym w obwodzie leningradzkim, nadal trwa rozległy pożar po ataku dronów. Jak dotąd nie udało się ugasić pożaru, a nad terenem regionu unoszą się ogromne chmury gęstego czarnego dymu.

Nagrania wideo z miejsca zdarzenia pokazują aktualną sytuację w okolicy portu. Na materiałach widać gęsty dym, który unosi się wysoko w niebo i rozprzestrzenia się nad terenem.

Port Ust-Luga jest jednym z największych rosyjskich morskich portów handlowych nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się on w obwodzie leningradzkim Federacji Rosyjskiej.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/luga-2.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/luga-1.mp4

Przypomnijmy, że port Ust-Luga jest jednym z największych morskich portów handlowych Rosji nad Morzem Bałtyckim. Obiekt ten znajduje się w obwodzie leningradzkim, na wybrzeżu Zatoki Fińskiej, i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki oraz kompleksu obronno-przemysłowego Federacji Rosyjskiej.

Lokalni mieszkańcy udostępniają odpowiednie nagrania w mediach społecznościowych, powołując się na rosyjskie propagandowe media.

Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.

Wideo: Drony zaatakowały rosyjski port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim.

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