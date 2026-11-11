Видео: После атаки украинских дронов в порту Усть-Луга разразился масштабный пожар

11 ноября в российском порту Усть-Луга, расположенном в Ленинградской области, продолжается масштабный пожар после атаки беспилотников. Погасить возгорание пока не удалось, а над территорией региона поднимаются огромные облака густого черного дыма.

Видео с места происшествия демонстрируют обстановку в районе порта на данный момент. На кадрах виден густой дым, который поднимается высоко в небо и распространяется над территорией.

Порт Усть-Луга является одним из крупнейших российских морских торговых портов на Балтийском море. Он расположен в Ленинградской области РФ.

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Напомним, что порт Усть-Луга — один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море. Объект расположен в Ленинградской области на побережье Финского залива и имеет стратегическое значение для экономики и оборонно-промышленного комплекса РФ.

Соответствующие кадры местные жители распространяют в соцсетях со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

Видео: Беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.

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