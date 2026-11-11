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Medynski stwierdził, że Rosja zgodzi się na pokój wyłącznie na własnych warunkach

UA NEWS 11 listopada 2026 17:43
Medynski stwierdził, że Rosja zgodzi się na pokój wyłącznie na własnych warunkach

Szef rosyjskiej delegacji Władimir Medyński oświadczył, że Rosja będzie zadowolona z wyników negocjacji dopiero po zwycięstwie i podpisaniu porozumienia pokojowego na własnych warunkach.

Stwierdził również, że terytoria, na których zawisła rosyjska flaga, nie powinny powrócić pod kontrolę Ukrainy. 

Według Medynskiego jednym z głównych celów Federacji Rosyjskiej jest stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa w Europie na wzór porozumień z Jałty i Poczdamu.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Federacją Rosyjską do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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