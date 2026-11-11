Мединский заявил, что Россия согласится на мир только на своих условиях

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия будет удовлетворена результатами переговоров только после победы и подписания мирного соглашения на своих условиях.

Он также заявил, что территории, на которых был поднят российский флаг, не должны возвращаться под контроль Украины.

По словам Мединского, одной из главных целей РФ является создание новой системы безопасности в Европе по образцу Ялтинского и Потсдамского соглашений.

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

До этого Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о завершении войны: главные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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