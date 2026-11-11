Мединський заявив, що Росія погодиться на мир лише на власних умовах

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Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія буде задоволена результатами переговорів лише після перемоги та підписання мирної угоди на власних умовах.

Він також заявив, що території, де був піднятий російський прапор, не повинні повертатися під контроль України.

За словами Мединського, однією з головних цілей РФ є створення нової системи безпеки в Європі за зразком Ялтинської та Потсдамської угод.

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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