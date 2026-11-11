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Putin spotka się jutro rano z Witkoffem i Kushnerem

UA NEWS 11 listopada 2026 16:55
Putin spotka się jutro rano z Witkoffem i Kushnerem

Rosyjski dyktator Władimir Putin planuje spotkać się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem w pierwszej połowie dnia 12 listopada.

Poinformował o tym jego rzecznik Pieskow.

 Jednocześnie nie planuje się na razie rozmowy telefonicznej Putina z Donaldem Trumpem w związku z wynikami trójstronnych rozmów delegacji w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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