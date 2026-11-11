Putin spotka się jutro rano z Witkoffem i Kushnerem
Rosyjski dyktator Władimir Putin planuje spotkać się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem w pierwszej połowie dnia 12 listopada.
Poinformował o tym jego rzecznik Pieskow.
Jednocześnie nie planuje się na razie rozmowy telefonicznej Putina z Donaldem Trumpem w związku z wynikami trójstronnych rozmów delegacji w Abu Zabi.
Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.
Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.
Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.
Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.