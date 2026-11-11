Путін зустрінеться з Віткоффом і Кушнером завтра вранці
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Російський диктатор Володимир Путін планує зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у першій половині дня 12 листопада.
Про це повідомий його речник Пєсков.
Водночас телефонна розмова Путіна з Дональдом Трампом за підсумками тристоронніх переговорів делегацій в Абу-Дабі наразі не планується.
Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.
Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.
Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.
До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.