Путін зустрінеться з Віткоффом і Кушнером завтра вранці

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Російський диктатор Володимир Путін планує зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у першій половині дня 12 листопада.

Про це повідомий його речник Пєсков.

Водночас телефонна розмова Путіна з Дональдом Трампом за підсумками тристоронніх переговорів делегацій в Абу-Дабі наразі не планується.

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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