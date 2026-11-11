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Путин встретится с Виткоффом и Кушнером завтра утром

UA NEWS 11 Ноября 2026 16:55
Путин встретится с Виткоффом и Кушнером завтра утром

Российский диктатор Владимир Путин планирует встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня 12 ноября.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Песков.

 В то же время телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом по итогам трехсторонних переговоров делегаций в Абу-Даби пока не планируется.

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

Ранее Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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