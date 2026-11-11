Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura postawiły zarzuty zaocznie rosyjskiemu generałowi pułkownikowi Siergiejowi Kuzowlowowi. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w lutym 2023 roku wydał rozkaz ostrzelania dzielnic mieszkalnych w Pokrowsku w obwodzie donieckim z rakietowych systemów salwowych „Smercz”.

W wyniku jednego z takich ataków zginęło trzech cywilów, a kolejnych 11 osób odniosło rany.

Organy ścigania ustaliły, że w lutym 2023 roku Kuzowlew, który w tamtym czasie dowodził Południowym Okręgiem Wojskowym Federacji Rosyjskiej, zaplanował i zorganizował ataki na infrastrukturę cywilną w Pokrowsku.

Według danych śledztwa generał zaangażował do ostrzału oddziały 439. brygady artylerii rakietowej armii rosyjskiej. Okupanci użyli rakietowych systemów salwowych „Smercz” i „Tornado-S”.

Rosyjscy żołnierze zaatakowali budynki mieszkalne z pozycji ogniowych w tymczasowo okupowanej Makiejewce. Śledczy udokumentowali skutki jednego z takich uderzeń, w wyniku którego zginęło trzech cywilów, a 11 osób odniosło rany o różnym stopniu ciężkości.

Obecnie Kuzowlow pełni funkcję dowódcy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Na podstawie zebranych dowodów śledczy SBU postawili mu zaocznie zarzut na podstawie części drugiej artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy – naruszenie praw i zwyczajów wojennych w połączeniu z umyślnym zabójstwem.

Ponieważ rosyjski generał przebywa na terytorium Federacji Rosyjskiej, organy ścigania kontynuują działania mające na celu pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Informację tę podano z powołaniem się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

SBU ogłosiła podejrzenie wobec generała Dwornikowa, który kierował zajęciem Chersoniu.

11 sierpnia 2026 r. SBU, Policja Narodowa oraz Biuro Prokuratora Generalnego poinformowały o postawieniu zarzutów zaocznie rosyjskiemu generałowi majorowi Aleksandrowi Nowikowowi. Według danych śledztwa wiosną 2024 roku kierował on atakami na ukraińskie elektrownie i obiekty systemu przesyłu gazu.

SBU postawiła zarzuty rosyjskiemu generałowi w związku z torturowaniem ludności cywilnej w Jagidnym.

Czytaj nas na