СБУ предъявила подозрение российскому генералу в связи с обстрелом Покровска из «Смерчей»

Служба безопасности Украины и прокуратура заочно предъявили подозрение российскому генерал-полковнику Сергею Кузовлеву. По данным следствия, в феврале 2023 года он отдал приказ обстрелять жилые кварталы Покровска Донецкой области из реактивных систем залпового огня «Смерч».

В результате одной из таких атак погибли трое мирных жителей, ещё 11 человек получили ранения.

Правоохранители установили, что в феврале 2023 года Кузовлёв, который на тот момент командовал Южным военным округом РФ, спланировал и организовал удары по гражданской инфраструктуре Покровска.

По данным следствия, для обстрела генерал привлек подразделения 439-й реактивной артиллерийской бригады российской армии. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С».

Российские военные атаковали жилые дома с огневых позиций во временно оккупированной Макеевке. Следователи зафиксировали последствия одного из таких ударов, в результате которого погибли трое мирных жителей, а 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время Кузовлев занимает должность командующего Московским военным округом РФ. На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Поскольку российский генерал находится на территории РФ, правоохранительные органы продолжают принимать меры для привлечения его к ответственности.

Об этом сообщается со ссылкой на СБУ.

СБУ объявила подозрение генералу Дворникову, который руководил захватом Херсона.

11 августа 2026 года СБУ, Нацполиция и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении российскому генерал-майору Александру Новикову. По данным следствия, весной 2024 года он руководил ударами по украинским электростанциям и объектам газотранспортной системы.

СБУ объявила подозрение российскому генералу в пытках гражданских лиц в Ягодном.

Читай нас в