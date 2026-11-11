СБУ оголосила підозру російському генералу через обстріл Покровська зі Смерчів

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Служба безпеки України та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову. За даними слідства, у лютому 2023 року він наказав обстріляти житлові квартали Покровська Донецької області з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Унаслідок однієї з таких атак загинули троє мирних жителів, ще 11 людей дістали поранення.

Правоохоронці встановили, що в лютому 2023 року Кузовльов, який на той момент командував Південним військовим округом РФ, спланував та організував удари по цивільній інфраструктурі Покровська.

За даними слідства, для обстрілу генерал залучив підрозділи 439-ї реактивної артилерійської бригади російської армії. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Торнадо-С».

Російські військові атакували житлові будинки з вогневих позицій у тимчасово окупованій Макіївці. Слідчі задокументували наслідки одного з таких ударів, унаслідок якого загинули троє цивільних, а 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Наразі Кузовльов обіймає посаду командувача Московського військового округу РФ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Оскільки російський генерал перебуває на території РФ, правоохоронці продовжують заходи для притягнення його до відповідальності.

Про це повідомляється із посиланням на СБУ.

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