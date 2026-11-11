乌克兰安全局和检察院已对俄罗斯陆军上将谢尔盖·库佐夫廖夫作出缺席指控。 据调查显示，2023年2月，他下令使用“斯梅尔奇”多管火箭炮系统炮击顿涅茨克州波克罗夫斯克市的居民区。

其中一次袭击造成3名平民死亡，另有11人受伤。

执法部门查明，2023年2月，时任俄罗斯联邦南部军区司令的库佐夫廖夫策划并组织了对波克罗夫斯克民用基础设施的袭击。

据调查显示，该将军调动了俄罗斯军队第439火箭炮旅的部队实施炮击。占领军使用了“龙卷风”和“龙卷风-S”多管火箭炮系统。

俄军从临时被占领的马基伊夫卡的火力阵地向居民楼发动了袭击。 调查人员记录了其中一次袭击的后果：此次袭击造成3名平民死亡，11人受不同程度伤。

目前，库佐夫廖夫担任俄罗斯联邦莫斯科军区司令一职。 根据收集到的证据，乌克兰安全局（SBU）调查人员已对其缺席提起指控，指控其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第438条第二款——违反战争法和战争惯例，并伴有故意杀人罪。

鉴于该俄罗斯将军身处俄罗斯联邦境内，执法部门正继续采取措施将其绳之以法。

据乌克兰安全局（SBU）消息称。

乌克兰安全局（SBU）宣布对曾指挥占领赫尔松的德沃尔尼科夫将军提出指控。

2026年8月11日，乌克兰安全局、国家警察局和总检察长办公室宣布对俄罗斯少将亚历山大·诺维科夫提出缺席指控。 据调查显示，2024年春季，他曾指挥对乌克兰发电站及天然气输送系统设施的袭击。

乌克兰安全局指控该俄罗斯将军在雅吉德内对平民实施酷刑。

关注我们在