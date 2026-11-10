На Вінниччині внаслідок атакиросійських безпілотників загинули двоє людей

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10 листопада у Ладижині Вінницької області внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей. Також зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, двоє людей загинули», - написав Коломієць.

За його словами, відсьогодні у громаді оголошено триденну жалобу за загиблими.

Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила у Телеграмі, що, крім цивільного підприємства, також в області пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це у Телеграмі повідомив секретар Ладижинської міськради Олександр Коломієць.

На Вінниччині внаслідок російської атаки загорілися вантажівки й автомобілі.

У Вінниці 26 жовтня близько 10:10 внаслідок атаки дронів постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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