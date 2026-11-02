Rosyjska państwowa spółka „Poczta Rosji” rozpoczęła wyprzedaż nieruchomości w związku z kryzysem finansowym i rosnącym zadłużeniem. Na aukcję wystawiono kompleks budynków Moskiewskiego Cesarskiego Urzędu Pocztowego przy ulicy Miasnickiej w centrum Moskwy, a cena wywoławcza wynosi 7,7 mld rubli (około 94,9 mln dolarów amerykańskich). Aukcja odbędzie się 9 grudnia.

Według danych Rosyjskiego Domu Aukcyjnego przedmiot aukcji obejmuje 19 budynków i 46 lokali niemieszkalnych o łącznej powierzchni 21,4 tys. m², położonych na działce o powierzchni 2,2 ha. Dwa budynki kompleksu posiadają status obiektów dziedzictwa kulturowego. Eksperci rynku nieruchomości wyrazili sprzeczne opinie na temat ceny wywoławczej: część specjalistów uważa ją za zawyżoną, biorąc pod uwagę niezbędne nakłady na renowację, podczas gdy inni określają cenę 360 tys. rubli (około 4,44 tys. dolarów amerykańskich) za metr kwadratowy jako umiarkowaną jak na historyczne centrum stolicy Federacji Rosyjskiej.

Masowa sprzedaż aktywów wynika ze znacznego pogorszenia wyników finansowych państwowego operatora. Łączna strata spółki w ciągu ostatnich czterech lat wyniosła 79,3 mld rubli (około 977,5 mln dolarów amerykańskich), a w pierwszym półroczu 2026 roku straty wzrosły o kolejne 10,1 mld rubli (około 124,5 mln dolarów amerykańskich). Łączne zadłużenie spółki wynosi 126,5 mld rubli (około 1,56 mld dolarów amerykańskich), przy czym roczne wydatki związane wyłącznie z jego obsługą sięgają około 20 mld rubli (około 246,5 mln dolarów amerykańskich), co wcześniej doprowadziło do obniżenia jej ratingu kredytowego i redukcji personelu o 13%.

Źródło: The Moscow Times.

Władze rosyjskie w coraz większym stopniu polegają na środkach banków państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 91,3 mld dolarów.

29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na wojsko i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego przedstawiciele administracji okupacyjnej rozpoczęli kampanię przymusowego zbierania środków finansowych i mienia na potrzeby rosyjskich jednostek wojskowych.

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