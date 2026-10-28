Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026 року та найгарячіші напрямки

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Станом на 28 жовтня 2026 року на фронті зафіксували 191 бойове зіткнення, з них 32 — на Покровському напрямку. Російські війська також завдали ракетних та авіаційних ударів і застосували майже 9,7 тис. дронів-камікадзе.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Масштаб російських атак

За минулу добу противник завдав трьох ракетних і 68 авіаційних ударів, скинув 258 керованих авіабомб. Крім того, російські війська застосували 9654 дрони-камікадзе та здійснили 2535 обстрілів населених пунктів і позицій українських військових. Із них 35 обстрілів провели із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили пункт управління безпілотниками противника.

Під обстрілами опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Авіаудару зазнав Фотовиж.

Ситуація на основних напрямках

На північно-слобожанському та курському напрямках російські війська 37 разів обстріляли позиції українських захисників і населені пункти. Три обстріли здійснили із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили п’ять атак противника. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Охрімівки та Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку зафіксували три спроби російських військ покращити свої позиції в напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку окупанти провели шість штурмових дій у напрямку Нового, Ставків та Лимана. Українські військові не допустили вклинення противника в оборону.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі атакували поблизу Ямполя та в напрямку Оріхуватки. На Краматорському напрямку зафіксували три атаки в напрямку Малинівки, Васютинського та Червоного.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районі Костянтинівки та в напрямку Райського й Павлівки.

Покровський напрямок залишається одним із найактивніших

На Покровському напрямку українські військові відбили 32 атаки російських військ. Окупанти намагалися просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Водянського, Василівки, Молодецького та Удачного, а також у напрямку Торецького, Кучерового Яру, Добропілля, Ганнівки, Новогришиного, Гулівого та Сергіївки.

На Гуляйпільському напрямку російські війська 17 разів атакували українські позиції. Спроби просування зафіксували в напрямку Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові продовжують стримувати наступальні дії противника на всіх напрямках фронту.

Раніше Генштаб повідомив про втрати Росії за добу станом на 28 жовтня.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

178 боєзіткнень за день — найзапекліші бої точилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках

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