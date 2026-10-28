Россия заявила о запуске ядерной ракеты «Булава» на фоне мирных переговоров

Министерство обороны РФ сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов». По заявлению российского ведомства, ракета была запущена из акватории Охотского моря в направлении полигона Чижа в Архангельской области.

«Булава» относится к межконтинентальным баллистическим ракетам морского базирования и предназначена для оснащения стратегических атомных подводных лодок. Она способна нести ядерные боеголовки.

Запуск состоялся на фоне дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. Оккупанты решили испытать ракету вблизи восточных границ страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России состоится в начале ноября.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной ещё не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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