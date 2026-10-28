Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o udanym wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej „Buława” z atomowej łodzi podwodnej „Generalisimus Suworow”. Zgodnie z oświadczeniem rosyjskiego resortu rakieta została wystrzelona z akwenu Morza Ochockiego w kierunku poligonu Cziza w obwodzie archangielskim.

„Buława” należy do międzykontynentalnych rakiet balistycznych o bazowaniu morskim i jest przeznaczona do uzbrojenia strategicznych atomowych okrętów podwodnych. Jest zdolna do przenoszenia głowic jądrowych.

Wystrzelenie miało miejsce na tle wysiłków dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Okupanci postanowili przetestować rakietę w pobliżu wschodnich granic kraju-agresora.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się na początku listopada.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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