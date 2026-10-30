Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii, aby podczas rozmów telefonicznych przekazali Wołodymyrowi Putinowi pewne sygnały. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

O tym poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Georgij Tichyj podczas briefingu.

„Prezydent Ukrainy poprosił swoich kolegów z Finlandii i Norwegii o przekazanie Putinowi pewnych sygnałów. Przekazali oni te sygnały i stanowiska, a także przedstawili kwestie, o których przekazanie poprosił prezydent, dlatego rozmowa ta była skoordynowana” – zaznaczył rzecznik.

Według Tichogo rozmowy telefoniczne prezydenta Finlandii Alexandra Stubba oraz premiera Norwegii Jonasa Støre odbyły się po wcześniejszym uzgodnieniu podczas spotkania w Oslo.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że Ukraina utrzymuje kontakty dyplomatyczne z Moskwą wyłącznie pod warunkiem koordynacji z Kijowem. Georgij Tichyj wezwał innych europejskich przywódców do uzgadniania swoich rozmów ze stroną ukraińską.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Støre podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem przekazali mu wiadomość dotyczącą przyszłych negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow twierdzi, że europejscy przywódcy poinformowali o gotowości Władimira Zełenskiego do bezpośrednich rozmów z szefem Kremla.

Przypomnijmy, że Putin nie zamierza zrezygnować z zajęcia Donbasu — podaje agencja Reuters.



Donald Tusk ocenił wyniki rozmowy przywódców Norwegii i Finlandii z Putinem.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Stany Zjednoczone i Rosja nie będą w stanie uzgodnić zakończenia wojny bez udziału Ukrainy. Podkreślił, że przy stole negocjacyjnym powinny znaleźć się również kraje europejskie, ponieważ od przyszłego porozumienia będzie zależało bezpieczeństwo całego kontynentu. Merz powiedział o tym 27 października podczas przemówienia w Singapurze.

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