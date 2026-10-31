Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał jak dotąd najwyraźniejszą wskazówkę, że zakłócenia działania technologii Starlink mogły przyczynić się do śmierci cywilów w Ukrainie podczas rosyjskiego ataku dronów na ukraińskie miasto. Poinformował o tym PBS NewsHour.

Oświadczenie Zełenskiego

Według redakcji zakłócenia w działaniu Starlink mogły wpłynąć na zdolność ukraińskiej obrony do reagowania na atak. Nagłówek reportażu PBS NewsHour mówi o ukraińskim mieście, które zostało zaatakowane przez rosyjskie drony w okresie zakłóceń działania usługi.

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Przyznanie się Muska i reakcja USA

Elon Musk przyznał w ubiegłym tygodniu, że nakazał spowolnienie działania usługi. PBS NewsHour zaznacza, że celowe utrudnianie ukraińskiej obrony wywołało ponadpartyjne oburzenie w Waszyngtonie.

Reportaż PBS NewsHour poświęcony jest skutkom zakłóceń działania Starlink dla Ukrainy w warunkach rosyjskich ataków dronów.

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