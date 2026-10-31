Президент Владимир Зеленский дал самое ясное на сегодняшний день указание на то, что нарушения в работе технологии Starlink могли способствовать гибели мирных жителей в Украине во время удара российских дронов по украинскому городу. Об этом сообщает PBS NewsHour.

Заявление Зеленского

По данным издания, сбой в работе Starlink мог повлиять на способность украинской обороны реагировать на атаку. В заголовке репортажа PBS NewsHour говорится об украинском городе, который подвергся удару российских дронов в период нарушения работы сервиса.

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Признание Маска и реакция США

Илон Маск на прошлой неделе признал, что распорядился замедлить работу сервиса. PBS NewsHour отмечает, что преднамеренное препятствование украинской обороне вызвало двухпартийное возмущение в Вашингтоне.

Репортаж PBS NewsHour посвящен последствиям нарушения работы Starlink для Украины в условиях российских атак дронами.

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