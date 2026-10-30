乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基请求芬兰和挪威领导人通过电话交谈向弗拉基米尔·普京传递某些信号。与俄方进行的这些接触已事先与基辅方面达成一致。

乌克兰外交部发言人格奥尔基·蒂希在简报会上表示了这一点。

“乌克兰总统请求芬兰和挪威的同行向普京传达某些信号。 他们已传达了这些信号和立场，转达了总统要求传达的内容，因此此次通话是经过协调的，”该发言人指出。

据蒂希耶介绍，芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·斯托雷的通话是在奥斯陆会晤期间经事先协商后进行的。

外交部强调，乌克兰仅在与基辅协调的前提下才与莫斯科保持外交联系。格奥尔基·蒂霍呼吁其他欧洲领导人就其谈判事宜与乌克兰方面进行协调。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯特雷在与弗拉基米尔·普京通电话时，向他转达了关于结束乌克兰战争的未来谈判的消息。 俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，欧洲领导人已通报称，弗拉基米尔·泽连斯基已准备好与克里姆林宫领导人进行直接谈判。

据路透社报道，普京无意放弃对顿巴斯的占领。



唐纳德·图斯克对挪威和芬兰领导人与普京的会谈结果进行了评估。

德国总理弗里德里希·默茨表示，如果没有乌克兰的参与，美国和俄罗斯将无法就结束战争达成协议。 他强调，欧洲国家也必须参与谈判，因为整个欧洲大陆的安全将取决于未来达成的协议。默茨于10月27日在新加坡发表讲话时谈及此事。

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