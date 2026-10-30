在扎波罗热州被占领的埃涅尔戈达尔市，生活必需品的供应出现了问题。由于物流困难，燃油、食品、药品和卫生用品的价格比其他被占领地区高出许多。

埃涅尔戈达尔市长德米特里·奥尔洛夫在接受《格拉夫科姆》采访时透露了这一情况。

据他介绍，由于安全形势严峻，向该市运送物资十分困难，卡车司机在运输过程中也感到自身安全无法得到保障。这导致了投机行为和物价上涨。

“一旦物流受阻，投机行为就会滋生，”奥尔洛夫解释道。

他还指出，俄罗斯占领军正在监控居民与乌克兰控制区之间的联系。因此，市政府主要通过亲属和熟人获取关于埃涅尔戈达尔局势的信息。

“但这并不意味着没有信息：信息是通过亲属和熟人传来的，”市长说道。

此外，奥尔洛夫还就有关城市周边道路可能被布雷的报道发表了评论。他强调，目前尚无经证实的数据能够确认该信息的真实性。

在全面入侵之前，埃涅尔戈达尔约有5.3万人居住。2022年3月初，俄军占领了该市。

来源：《格拉夫科姆》（对德米特里·奥尔洛夫的采访）

在乌克兰被临时占领的领土上，俄罗斯继续对教师进行“培训”。此次，来自埃涅尔戈达尔及周边村庄的40名通敌教师获得了“再培训”证书。

10月4日清晨7时许，在被临时占领的埃涅尔戈达尔，一名战争罪犯——扎波罗热核电站“物理安保负责人”安德烈·尤里耶维奇·科罗特基的汽车发生爆炸。

在被临时占领的埃涅尔戈达尔，“彩虹”配电变电站遭到无人机袭击。 临时被占领的扎波罗热核电站（ZAES）的代表已向国际原子能机构（IAEA）的专家通报了该情况。

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