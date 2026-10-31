由于第聂伯尔铁路基础设施遭到炮击，列车延误时间最长可达16小时

由于俄罗斯对第聂伯铁路基础设施的炮击以及新一轮袭击风险加剧，大量列车运行出现严重延误。

部分线路的延误时间长达16小时。

根据上述数据，延误涉及往返第聂伯市的列车。延误时间最长的列车包括：

39/40次 第聂伯—索洛特维诺；

5/6号列车 第聂伯 — 亚西尼亚；

85/86次 第聂伯 — 利沃夫；

41/42次 第聂伯 — 特鲁斯卡韦茨。

前一天晚上，“乌克兰铁路”曾警告称，由于俄罗斯对火车站和机车持续发动袭击，列车可能会出现延误。

决定取消从第聂伯出发或前往第聂伯行程的乘客，可办理退票并获得100%的赔偿。

乌克兰铁路公司（UZ.Vezemo）网站报道了这一消息。

10月30日，俄军对第聂伯火车站发动了数次新袭击，乘客和工作人员已被疏散至避难所。

需要指出的是，占领军袭击了第聂伯尔火车站，造成至少13人死亡。

俄罗斯对第聂伯火车站的袭击夺走了五名铁路工作人员的生命：遇难者中包括两名女列车长。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷什强烈谴责俄罗斯对第聂伯的袭击，此次袭击造成15人死亡，其中包括儿童。联合国秘书长发言人斯特凡·迪茹阿里克于10月30日发表了上述声明。 他强调，这并非孤立事件，俄罗斯对乌克兰各城市的袭击违反了国际人道主义法。

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