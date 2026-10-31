Z powodu ostrzałów infrastruktury kolejowej w Dnieprze pociągi mają opóźnienia sięgające nawet 16 godzin
W wyniku rosyjskich ostrzałów infrastruktury kolejowej w Dnieprze oraz zwiększonego ryzyka nowych ataków znaczna liczba pociągów kursuje z poważnymi opóźnieniami.
Odchylenia od rozkładu jazdy na poszczególnych trasach sięgają 16 godzin.
Zgodnie z podanymi danymi opóźnienia dotyczą pociągów kursujących z Dniepru i do tego miasta. Najdłuższe opóźnienia dotyczą następujących pociągów:
- nr 39/40 Dniepr – Solotwyno;
- nr 5/6 Dniepr — Jasinia;
- nr 85/86 Dniepr — Lwów;
- nr 41/42 Dniepr — Truskawiec.
Wczoraj wieczorem „Ukrzaliznycia” ostrzegła o prawdopodobnych opóźnieniach spowodowanych ciągłymi rosyjskimi atakami na dworzec i lokomotywy.
Pasażerowie, którzy zdecydowali się zrezygnować z podróży z Dniepru lub do Dniepru, mogą złożyć wniosek o zwrot biletu z 100-procentową rekompensatą.
Informację tę podaje strona internetowa UZ.Vezemo.
30 października rosyjskie wojska przeprowadziły kilka nowych ataków na dnieprowski dworzec kolejowy, a pasażerów i pracowników ewakuowano do schronów.
Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.
Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.
Sekretarz generalny ONZ António Guterres zdecydowanie potępił rosyjski atak na Dniepr, w wyniku którego zginęło 15 osób, w tym dzieci. Poinformował o tym 30 października rzecznik sekretarza generalnego Stéphane Dujarric. Podkreślił, że nie jest to odosobniony przypadek, a rosyjskie ataki na ukraińskie miasta stanowią naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.