Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра поезда задерживаются до 16 часов

В результате российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра и повышенного риска новых атак значительное количество поездов движется со значительными задержками.

Отклонения от расписания на отдельных маршрутах достигают 16 часов.

Согласно приведенным данным, задержки касаются рейсов, следующих из Днепра и в город. Дольше всего задерживаются следующие поезда:

№39/40 Днепр — Солотвино;

№ 5/6 Днепр — Ясиня;

№ 85/86 Днепр — Львов;

№41/42 Днепр — Трускавец.

Накануне вечером в «Укрзализныце» предупреждали о возможных задержках из-за постоянных российских атак на вокзал и локомотивы.

Пассажиры, решившие отказаться от поездки из Днепра или в Днепр, могут оформить претензионный возврат билета со 100% компенсацией.

Об этом сообщает сайт УЗ.Веземо.

30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российскую атаку на Днепр, в результате которой погибли 15 человек, в том числе дети. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что это не единичный случай, а российские удары по украинским городам нарушают международное гуманитарное право.

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