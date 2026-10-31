Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра поезда задерживаются до 16 часов
В результате российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра и повышенного риска новых атак значительное количество поездов движется со значительными задержками.
Отклонения от расписания на отдельных маршрутах достигают 16 часов.
Согласно приведенным данным, задержки касаются рейсов, следующих из Днепра и в город. Дольше всего задерживаются следующие поезда:
- №39/40 Днепр — Солотвино;
- № 5/6 Днепр — Ясиня;
- № 85/86 Днепр — Львов;
- №41/42 Днепр — Трускавец.
Накануне вечером в «Укрзализныце» предупреждали о возможных задержках из-за постоянных российских атак на вокзал и локомотивы.
Пассажиры, решившие отказаться от поездки из Днепра или в Днепр, могут оформить претензионный возврат билета со 100% компенсацией.
Об этом сообщает сайт УЗ.Веземо.
30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.
Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.
Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российскую атаку на Днепр, в результате которой погибли 15 человек, в том числе дети. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что это не единичный случай, а российские удары по украинским городам нарушают международное гуманитарное право.