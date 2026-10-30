Оккупированный Энергодар столкнулся с дефицитом товаров и резким ростом цен

В оккупированном Энергодаре Запорожской области возникли проблемы с поставками товаров первой необходимости. Из-за сложной логистики топливо, продукты, лекарства и средства гигиены стоят значительно дороже, чем в других оккупированных населенных пунктах.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью «Главкому».

По его словам, доставлять товары в город сложно из-за сложной ситуации с безопасностью, а водители грузовиков не чувствуют себя в безопасности во время перевозок. Это приводит к спекуляциям и росту цен.

«Если логистика затруднена, то начинает работать спекуляция», — пояснил Орлов.

Он также отметил, что российские оккупанты отслеживают контакты жителей с подконтрольной Украине территорией. Поэтому городские власти получают информацию о ситуации в Энергодаре преимущественно через родственников и знакомых.

«Однако это не означает, что информации нет: она поступает через родственников и знакомых», — рассказал мэр.

Отдельно Орлов прокомментировал сообщения о возможном минировании дорог вокруг города. Он подчеркнул, что на данный момент нет подтвержденных данных, которые позволили бы установить достоверность этой информации.

До полномасштабного вторжения в Энергодаре проживало около 53 тысяч человек. Российские войска захватили город в начале марта 2022 года.

Источник: «Главком» (интервью с Дмитрием Орловым)

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