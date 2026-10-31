俄罗斯炮击了乌克兰的五个地区，造成人员死亡，数十人受伤

俄罗斯军队继续袭击乌克兰的民用基础设施和居民区。苏梅州、顿涅茨克州、哈尔科夫州、切尔尼戈夫州和扎波罗热市遭到炮击，造成人员伤亡。

住宅楼、企业、车辆及其他设施均遭到破坏。

苏梅州

据该地区警方通报，过去24小时内，俄军对苏梅州20个居民点发动了56次袭击。

在肖斯季诺社区，一名43岁的妇女因俄罗斯无人机袭击身亡。 另有10人受伤。伤者中包括40至64岁的男性和51至61岁的女性。

在苏姆市，一架无人机击中民宅，导致一名49岁妇女受伤。此外，还有民宅、洗车场和多辆汽车受损。

在克拉斯诺皮尔社区，一名53岁的妇女受伤，一辆汽车受损。在塞雷迪诺-布德斯基社区，一家企业的厂房遭到破坏。

此外，周六上午，俄军袭击了苏姆市科夫帕基夫斯基区和扎里奇内区的民用基础设施。

据军事行政局局长谢尔盖·克里沃舍耶恩科称，工业区记录到数枚火箭推进式无人机和FPV无人机击中光纤线路。一辆大型汽车遭到击中。据初步报告，无人员伤亡。

中弹地点发生火灾，已被救援人员控制住火势。

顿涅茨克州

10月30日，俄罗斯军队对顿涅茨克州多个居民点进行了23次炮击，地区行政管理局局长瓦迪姆·菲拉什金通报称。

斯洛维扬斯克受损最为严重。该地有两名平民遇难——一名73岁的男子和一名16岁的少年。

这名少年当时正与父母同乘一辆汽车。他43岁的母亲和57岁的父亲均受了伤。此外，还有10名年龄在33至73岁之间的人受伤。

炮击导致30栋民宅、一栋多层楼房、一座加油站、一家邮局、若干技术用房以及两辆汽车受损。

在克拉马托尔斯克，两名年龄分别为46岁和76岁的男子受伤，两栋私人住宅和一辆汽车受损。在德鲁日基夫卡，两名年龄分别为51岁和70岁的人受伤。

过去24小时内，共有519人从前线撤离，其中包括44名儿童。

哈尔科夫州

过去24小时内，哈尔科夫市及该州15个居民点遭受了俄罗斯的袭击。据州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫通报，共有19人受伤。

在哈尔科夫，有4人受伤，另有6人出现急性应激反应。在德尔加奇，两名年龄分别为40岁和52岁的男子受伤。

在梅雷菲，两名年龄分别为48岁和51岁的男子出现急性应激反应。此外，在巴尔温科沃的一名81岁妇女、德尔加奇社区耶姆茨村的一名59岁妇女、 博里夫斯基社区戈罗霍瓦特卡村附近的一名63岁女性，以及在佐洛切夫的一名60岁女性身上也记录到了这种状况。在戈罗霍瓦特卡附近的公路上，一名65岁男子也受了伤。

此外，据报道，10月29日，伊久姆市遭炮击，一名59岁女性遇难，另一名57岁女性受伤。

俄军在该地区使用了“格拉尼-2”、“莫尔尼亚”型无人机、FPV无人机以及型号未明的无人机。

在哈尔科夫，三辆卡车、两辆半挂车、一家购物中心、15栋私人住宅、农用建筑、一辆汽车和一家民用企业遭到损毁。

博戈杜霍夫、伊久姆、哈尔科夫和楚古伊夫等地区也记录到了破坏情况。受损设施包括住宅楼、电网、机库、商店、行政大楼、救护车和铁路基础设施。

切尔尼戈夫州

在博布罗维察，一架俄罗斯无人机袭击了居民区，造成三人受伤——两名老年妇女和一名23岁的男子。 地区行政管理局局长维亚切斯拉夫·恰乌斯表示，车库起火，多栋公寓楼和一辆轿车受损。

在斯诺夫斯克区的一个村庄，一名年长妇女因“赫伯特”型无人机袭击而受伤。此外，一栋住宅楼也遭到损毁。

此外，俄军再次袭击了切尔尼戈夫市的一家企业。袭击导致一辆拖拉机起火。

在诺夫哥罗德-西维尔斯基，一名妇女在“赫伯拉”无人机袭击中受伤，部分农用建筑起火。

扎波罗热

过去24小时内，俄军对扎波罗热州51个居民点发动了935次袭击。 据该州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫通报，在扎波罗热区和波洛吉区，袭击造成1人死亡，另有2人受伤。

占领军实施了15次空袭，出动了745架不同型号的无人机（主要是FPV无人机），并发动了175次炮击。

该州数十个居民点遭到敌方炮火袭击，包括扎波罗热、库舒古姆、奥里霍夫、古利亚波列、斯特普诺戈尔斯克和普里莫尔斯克。

俄罗斯的袭击导致乌克兰多个地区的平民伤亡。居民区、民用企业和基础设施均遭到袭击。

该州军事行政机构和执法部门通报了这一情况。

今天（10月31日），俄军使用“班德罗尔”导弹对哈尔科夫发动了两次导弹袭击。该市涅米什利亚ンス基区和基辅区均记录到导弹命中。

由于俄罗斯在基辅州发动的夜间袭击，两人受伤。在布罗瓦尔斯基区，一栋私人住宅和一处附属建筑遭到损毁。

10月31日凌晨，俄军向乌克兰发射了134架各类型攻击型无人机，包括“Shahed”、“赫伯拉”以及“帕罗迪亚”仿真无人机。

在苏梅州，过去24小时内，一名43岁妇女在俄罗斯袭击中丧生，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

10月30日，俄军使用FPV无人机袭击了苏梅州斯特茨基夫斯基区的一处私人住宅。袭击导致该户女主人受伤——她身受多处创伤，目前正在接受医疗救治。 此外，一栋住宅发生火灾，救援人员已在现场展开救援。

10月30日（星期五），俄军使用攻击型无人机袭击了苏梅州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该设施内有员工在场。

苏梅州有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年不幸身亡。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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