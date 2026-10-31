Россия обстреляла пять областей Украины, есть погибшие и десятки раненых

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам Украины. В результате обстрелов Сумской, Донецкой, Харьковской, Черниговской областей и Запорожья есть погибшие и раненые.

Повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другие объекты.

Сумская область

За прошедшие сутки российские войска нанесли 56 ударов по 20 населенным пунктам Сумской области, сообщили в полиции региона.

В Шосткинской общине в результате попаданий российских беспилотников погибла 43-летняя женщина. Еще 10 человек получили ранения и травмы. Среди пострадавших — мужчины в возрасте от 40 до 64 лет и женщины в возрасте от 51 до 61 года.

В Сумской общине в результате попадания БПЛА в дом получила травмы 49-летняя женщина. Также повреждены частные домовладения, автомойка и автомобили.

В Краснопольской общине ранения получила 53-летняя женщина, поврежден автомобиль. В Середино-Будской общине были повреждены помещения предприятия.

Кроме того, утром в субботу россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Ковпаковском и Заречном районах Сум.

По информации начальника МВА Сергея Кривошеенко, в промышленной зоне зафиксировали несколько попаданий реактивных БПЛА и FPV-дронов по оптоволокну. Пострадал крупногабаритный автомобиль. Предварительно, пострадавших нет.

В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели локализовали.

Донецкая область

30 октября российские войска 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил начальник ОГА Вадим Филашкин.

Больше всего пострадал Славянск. Там погибли двое гражданских — 73-летний мужчина и 16-летний юноша.

Подросток ехал в автомобиле вместе с родителями. Его 43-летняя мать и 57-летний отец получили ранения. Также пострадали еще 10 человек в возрасте от 33 до 73 лет.

В результате обстрела повреждены 30 частных домов, многоэтажное здание, автозаправочная станция, почтовое отделение, технические помещения и два автомобиля.

В Краматорске ранены двое мужчин в возрасте 46 и 76 лет, повреждены два частных дома и автомобиль. В Дружковке пострадали двое людей в возрасте 51 и 70 лет.

Всего за сутки с линии фронта эвакуировали 519 человек, среди них 44 ребенка.

Харьковская область

За прошедшие сутки российским ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов области. Пострадали 19 человек, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Харькове четверо человек получили ранения, ещё шестеро — острую стрессовую реакцию. В Дергачах ранены двое мужчин в возрасте 40 и 52 лет.

В Мерефе острую стрессовую реакцию получили двое мужчин в возрасте 48 и 51 года. Также такое состояние зафиксировали у 81-летней женщины в Барвинковом, 59-летней женщины в селе Емцы Дергачевской общины, у 63-летней женщины вблизи села Гороховатка Боровской общины и у 60-летней женщины в Золочеве. На трассе вблизи Гороховатки также ранен 65-летний мужчина.

Кроме того, стало известно, что 29 октября в результате обстрела Изюма погибла 59-летняя женщина, ещё одна, 57-летняя, получила ранения.

Российские войска применяли в области беспилотники типа «Герань-2», «Молния», FPV-дроны и БПЛА неустановленного типа.

В Харькове повреждены три грузовика, два полуприцепа, торговый центр, 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и гражданское предприятие.

Разрушения также зафиксированы в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов — жилые дома, электросети, ангар, магазин, административное здание, автомобиль скорой помощи и железнодорожная инфраструктура.

Черниговская область

В Бобровице в результате удара российского беспилотника по жилому району пострадали три человека — две женщины пожилого возраста и 23-летний мужчина. Загорелись гаражи, повреждены многоквартирные дома и легковой автомобиль, сообщил начальник ОГА Вячеслав Чаус.

В селе в Сновском районе в результате атаки беспилотника типа «Гербера» пострадала пожилая женщина. Также поврежден жилой дом.

Кроме того, российские войска вновь нанесли удар по одному из предприятий в Чернигове. В результате атаки загорелся трактор.

В Новгороде-Северском в результате удара «Герберы» пострадала женщина, загорелись хозяйственные постройки.

Запорожье

За сутки российские войска нанесли 935 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате атак в Запорожском и Пологовском районах один человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

Оккупанты нанесли 15 авиаударов, задействовали 745 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, а также нанесли 175 артиллерийских ударов.

Под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов области, в частности Запорожье, Кушугум, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и Приморское.

Российские атаки привели к гибели и ранениям мирных жителей в нескольких регионах Украины. Под ударами оказались жилые кварталы, гражданские предприятия и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщают областные военные администрации и правоохранительные органы.

Сегодня, 31 октября, российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксированы в Немишлянском и Киевском районах города.

В результате ночной российской атаки в Киевской области пострадали два человека. В Броварском районе повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

В ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

30 октября российские военные атаковали FPV-дроном частный дом в Стецковском старостате Сумской области. В результате удара пострадала хозяйка дома — женщина получила многочисленные травмы, ей оказывают медицинскую помощь. Также загорелся жилой дом, на месте работали спасатели.

В пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской общине в Сумской области. На момент удара на территории объекта находились работники.

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