Rosja ostrzelała pięć obwodów Ukrainy; są ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych

Rosyjskie wojska nadal atakują infrastrukturę cywilną i dzielnice mieszkalne na Ukrainie. W wyniku ostrzałów w obwodach sumskim, donieckim, charkowskim, czernihowskim i zaporoskim są ofiary śmiertelne i ranni.

Uszkodzono budynki mieszkalne, zakłady przemysłowe, samochody i inne obiekty.

Obwód sumski

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 56 ataków na 20 miejscowości w obwodzie sumskim – poinformowała regionalna policja.

W gminie Szostka w wyniku trafień rosyjskich dronów zginęła 43-letnia kobieta. Kolejnych 10 osób odniosło rany i obrażenia. Wśród poszkodowanych są mężczyźni w wieku od 40 do 64 lat oraz kobiety w wieku od 51 do 61 lat.

W gminie Sumy w wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego w dom obrażenia odniosła 49-letnia kobieta. Uszkodzono również prywatne posesje, myjnię samochodową oraz samochody.

W gminie Krasnopil ranna została 53-letnia kobieta, uszkodzony został samochód. W gminie Seredyno-Budsk uszkodzeniu uległy pomieszczenia przedsiębiorstwa.

Ponadto w sobotę rano Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną w rejonach Kowpakowskim i Zaricznym w obwodzie sumskim.

Według informacji szefa MVA Siergieja Kryvosziejenko, w strefie przemysłowej odnotowano kilka trafień rakietowych bezzałogowych statków powietrznych (BpŁ) oraz dronów FPV w sieć światłowodową. Uderzono w pojazd wielkogabarytowy. Wstępnie nie odnotowano ofiar.

W miejscach uderzeń wybuchły pożary, które ratownicy zdołali opanować.

Obwód doniecki

30 października rosyjskie wojska 23 razy ostrzelały miejscowości w obwodzie donieckim – poinformował szef Obwodnej Administracji Wadim Filaskin.

Najbardziej ucierpiał Słowiańsk. Zginęło tam dwoje cywilów – 73-letni mężczyzna i 16-letni chłopiec.

Nastolatek jechał samochodem wraz z rodzicami. Jego 43-letnia matka i 57-letni ojciec odnieśli rany. Rannych zostało również 10 innych osób w wieku od 33 do 73 lat.

W wyniku ostrzału uszkodzono 30 domów prywatnych, wieżowiec, stację benzynową, oddział poczty, pomieszczenia techniczne oraz dwa samochody.

W Kramatorsku rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 46 i 76 lat, uszkodzono dwa domy prywatne i samochód. W Drużkowce obrażenia odniosły dwie osoby w wieku 51 i 70 lat.

W sumie w ciągu doby z linii frontu ewakuowano 519 osób, w tym 44 dzieci.

Obwód charkowski

W ciągu ostatniej doby rosyjskie ataki dotknęły Charków i 15 miejscowości w obwodzie. Poszkodowanych zostało 19 osób – poinformował szef administracji obwodowej Oleg Sinegubow.

W Charkowie cztery osoby odniosły rany, a kolejne sześć doświadczyło ostrej reakcji na stres. W Derhaczach rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 40 i 52 lat.

W Merefie ostry zespół stresowy wystąpił u dwóch mężczyzn w wieku 48 i 51 lat. Stan ten odnotowano również u 81-letniej kobiety w Barwinkowym, 59-letniej kobiety we wsi Jemce w gminie Dergacze, u 63-letniej kobiety w pobliżu wsi Horokhowatka w gminie Borowa oraz u 60-letniej kobiety w Zolochowie. Na drodze w pobliżu Horokhowatki ranny został również 65-letni mężczyzna.

Ponadto okazało się, że 29 października w wyniku ostrzału Iziuma zginęła 59-letnia kobieta, a kolejna, 57-letnia, odniosła rany.

Rosyjskie wojska wykorzystywały w regionie drony typu „Geran-2”, „Molniya”, drony FPV oraz bezzałogowe statki powietrzne nieznanego typu.

W Charkowie uszkodzono trzy ciężarówki, dwie naczepy, centrum handlowe, 15 domów prywatnych, budynki gospodarcze, samochód oraz przedsiębiorstwo cywilne.

Zniszczenia odnotowano również w rejonach Bogoduchowskim, Izyumskim, Charkowskim i Czugujowskim. Wśród uszkodzonych obiektów znalazły się budynki mieszkalne, sieci energetyczne, hangar, sklep, budynek administracyjny, karetka pogotowia oraz infrastruktura kolejowa.

Obwód czernihowski

W Bobrowicy w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w dzielnicę mieszkalną ranne zostały trzy osoby — dwie starsze kobiety i 23-letni mężczyzna. Zapaliły się garaże, uszkodzono budynki wielorodzinne i samochód osobowy — poinformował szef administracji obwodowej Wiaczesław Czaus.

W wsi w rejonie Snovska w wyniku ataku drona typu „Gerbera” ranna została starsza kobieta. Uszkodzeniu uległ również budynek mieszkalny.

Ponadto rosyjskie wojska ponownie zaatakowały jeden z zakładów w Czernihowie. W wyniku ataku zapalił się traktor.

W Nowogrodzie Siewierskim w wyniku uderzenia drona typu „Gerbera” ranna została kobieta, a budynki gospodarcze stanęły w płomieniach.

Zaporoże

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska przeprowadziły 935 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków w rejonach zaporoskim i pologowskim zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany – poinformował współprzewodniczący Rady Obrony Obwodu Iwan Fiedorow.

Okupanci przeprowadzili 15 nalotów, wykorzystali 745 dronów różnych typów, głównie dronów FPV, a także przeprowadzili 175 ostrzałów artyleryjskich.

Pod ostrzałem wroga znalazły się dziesiątki miejscowości w obwodzie, w szczególności Zaporoże, Kuszuhum, Orichów, Huliajpole, Stepnogorsk i Primorskie.

Rosyjskie ataki doprowadziły do ofiar śmiertelnych i rannych wśród ludności cywilnej w kilku regionach Ukrainy. Atakom uległy dzielnice mieszkalne, przedsiębiorstwa cywilne i obiekty infrastruktury.

Informują o tym obwodowe administracje wojskowe oraz organy ścigania.

Dzisiaj, 31 października, armia rosyjska przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderol”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód kijowski dwie osoby odniosły obrażenia. W rejonie Browarskim uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 134 drony bojowe różnych typów, w tym Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

30 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały dronem FPV prywatną posiadłość w gminie Stetskivska w obwodzie sumskim. W wyniku ataku ucierpiała właścicielka gospodarstwa domowego — kobieta odniosła liczne obrażenia, udzielono jej pomocy medycznej. Ponadto zapalił się budynek mieszkalny, na miejscu pracowali ratownicy.

W piątek, 30 października, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi cywilne przedsiębiorstwo w gminie Szostka w obwodzie sumskim. W momencie uderzenia na terenie obiektu przebywali pracownicy.

Osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim.

Dowódca rosyjskiej jednostki Achmat stanie przed sądem za ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim.

Rosjanie próbują posuwać się naprzód w kierunku wsi Ryasne w obwodzie sumskim — Tregubow.

Obwód sumski przeznaczył kolejne 10 mln hrywien na zakup mobilnych schronów.

W obwodzie sumskim w wyniku wybuchu zginęło dwóch 14-letnich chłopców.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski, uszkadzając stację benzynową i pensjonat.

Czytaj nas na