Białoruscy hakerzy włamali się do serwerów Rosstatu i zdobyli dane dotyczące strat Federacji Rosyjskiej na Ukrainie

Białoruska grupa hakerska „Cyberpartyzanci” we współpracy z grupą Silent Crow poinformowała o włamaniu do wewnętrznej infrastruktury informatycznej Federalnej Służby Statystyki Rosji (Rosstat).

Hakerzy uzyskali dostęp do centrali, oddziałów regionalnych oraz Głównego Międzyregionalnego Centrum Przetwarzania Informacji, przejmując kontrolę nad około 25 tysiącami komputerów.

W wyniku cyberataku wykradziono ponad 23 terabajty danych, w tym bazy danych, dokumentację służbową oraz informacje wewnętrzne. Przedstawiciele Silent Crow zaznaczyli, że wśród zdobytych materiałów znajdują się również oficjalne informacje dotyczące strat sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie, a skala włamania obejmuje zarówno centralne, jak i regionalne struktury federalnej agencji.

Na razie nie upublicznili oni jednak samych uzyskanych informacji.

Źródło: Reform.news.

Grupa hakerska Black8Mirror ogłosiła opublikowanie archiwum rosyjskiego urzędnika Michaiła Babicza, w którym rzekomo znajduje się jego korespondencja z rzecznikiem prasowym Władimira Putina, Dmitrijem Pieskowem. W opublikowanych przez hakerów wiadomościach poruszane są tematy dotyczące Putina, Kasima-Zhomarta Tokajewa, Jewgienija Prigożina oraz Aleksieja Nawalnego.

Hakerzy włamali się na stronę internetową stacji radiowej Radio PiK w Bydgoszczy i opublikowali fałszywy artykuł o rzekomych planach Polski dotyczących zajęcia części terytorium Czech.

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