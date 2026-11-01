W ciągu trzech dni siły obronne unieruchomiły 10% rosyjskich zakładów rafineryjnych

W ciągu trzech dni ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na trzy rosyjskie rafinerie ropy naftowej, które łącznie odpowiadają za około 10% przerobu ropy w państwie-agresorze.

Według danych analityków OSINT z projektu Dnipro Osint, celami ataków były rafinerie w Nowokuibyshevsku i Kstowie, a także „Bashneft-Novoyl” w Baszkirii, których łączna roczna wydajność wynosi 33 mln ton ropy.

Analitycy zauważają, że w wyniku zakrojonych na szeroką skalę ataków jednocześnie przestały działać zarówno instalacje pierwotnego przetwarzania ropy, jak i urządzenia cyklu wtórnego. Masowe ataki faktycznie oznaczały zakończenie dwutygodniowej przerwy w atakach na rosyjski sektor energetyczny, której Ukraina przestrzegała na prośbę administracji prezydenta USA, ponieważ Rosja nie zaprzestała ostrzału ukraińskich miast i infrastruktury.

Źródło: Dnipro Osint/

W rosyjskiej Ufie, stolicy Baszkirii, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii „Baszneft-Novoyl”. Miejscowi mieszkańcy twierdzą również, że atak mógł dotknąć jednocześnie dwa zakłady.

Po ukraińskich atakach wstrzymano działalność dwóch dużych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Chodzi o rafinerię „LUKOIL-Niżegorodneftorgsintez” w Kstowie w obwodzie niżegorodzkim oraz kompleks „NOVATEK-Ust-Luga” w obwodzie leningradzkim.

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