Ewakuowani mieszkańcy Ołeszek, tymczasowo okupowanych przez Rosję w obwodzie chersońskim, przekroczyli granicę Ukrainy w obwodzie czernihowskim podczas sześciodniowego humanitarnego rozejmu. Informuje o tym Al Jazeera.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że wszystkie osoby, które przybyły z Ołeszek, otrzymają niezbędną pomoc. Ewakuowani dotarli autobusami do granicy ukraińsko-białoruskiej, gdzie spotkali się z krewnymi. Rozstawiono dla nich duże namioty oraz zapewniono gorące posiłki, herbatę i pomoc medyczną.

Trasa przez Krym i Białoruś

Aby dotrzeć na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mieszkańcy Ołeszek najpierw przejechali autobusami przez Krym, tymczasowo okupowany przez Rosję, dotarli do rosyjskiego miasta Anapa, a stamtąd polecieli na Białoruś. Następnie przekroczyli granicę z Ukrainą.

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Według części ewakuowanych szlaki zaopatrzenia do Ołeszek zostały zakłócone przez działania bojowe i ataki dronów. Poinformowali także, że dostawy żywności wstrzymano w maju, przez co setki osób znalazły się na skraju głodu. Ewakuowana Switłana Jermakowa powiedziała agencji Reuters, że mieszkańcy jedli trawę i dynie, aby przetrwać.

Zawieszenie broni

Przedstawiciele państwa-agresora Rosji oraz ukraińscy urzędnicy oświadczyli, że rozejm w Ołeszkach jest przestrzegany od wtorku. Umożliwiło to rozminowywanie dróg i wznowienie dostaw do miasta żywności, leków oraz innych niezbędnych rzeczy. Według publikacji rozejm ma zakończyć się w niedzielę wieczorem.

Część mieszkańców zdecydowała się pozostać w Ołeszkach mimo braku gazu, energii elektrycznej i dostaw wody. Przed wojną miasto liczyło około 24 tys. mieszkańców, a przed ewakuacją ich liczba spadła do około 1 700, według szacunków Al Jazeery. Ukraińscy urzędnicy nie podali dokładnej liczby ewakuowanych ani osób, które pozostały w mieście.

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