Эвакуированные жители Олешек в Херсонской области, временно оккупированных Россией, пересекли границу Украины в Черниговской области во время шестидневного гуманитарного перемирия. Об этом сообщает Al Jazeera.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все люди, прибывшие из Олешек, получат необходимую помощь. Эвакуированные автобусами добрались до украинско-белорусской границы, где встретились с родственниками. Для них развернули большие палатки, предоставили горячую еду, чай и медицинскую помощь.

Путь через Крым и Беларусь

Чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию, жители Олешек сначала автобусами пересекли временно оккупированный Россией Крым, добрались до российского города Анапа, а оттуда вылетели в Беларусь. После этого они пересекли границу с Украиной.

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По словам некоторых эвакуированных, маршруты снабжения в Олешки были нарушены из-за боевых действий и атак дронов. Они также сообщили, что поставки продовольствия прекратились в мае, из-за чего сотни людей оказались на грани голода. Эвакуированная Светлана Ермакова рассказала Reuters, что жители ели траву и тыквы, чтобы выжить.

Прекращение огня

Представители государства-агрессора России и украинские чиновники заявили, что режим прекращения огня в Олешках соблюдается с вторника. Это позволило разминировать дороги и вновь доставлять в город продукты, лекарства и другие необходимые вещи. По данным издания, перемирие должно завершиться вечером в воскресенье.

Часть жителей решила остаться в Олешках, несмотря на отсутствие газа, электричества и водоснабжения. До войны население города составляло около 24 тысяч человек, а перед эвакуацией, по оценке Al Jazeera, сократилось примерно до 1 700. Украинские чиновники не назвали точное количество эвакуированных и тех, кто остался в городе.

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