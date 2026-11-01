В Днепропетровской области почти 100 тысяч потребителей остались без света

В воскресенье, 1 ноября, в Днепропетровской области почти 100 тысяч потребителей остаются без электроэнергии из-за российских атак. Новые удары по энергетической инфраструктуре привели к повторным отключениям электроэнергии в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Над восстановлением электроснабжения работают более 70 аварийных бригад.

Ночь на 1 ноября была тяжелой: российские войска продолжали атаковать энергетические объекты, из-за чего часть потребителей вновь осталась без света. «Сейчас из-за ночных атак без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах», — отметил Ганжа. Чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах и на предприятиях, были задействованы более 70 аварийных бригад. Энергетики работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения. Точные сроки восстановления света для всех потребителей пока не сообщаются.

В то же время специалистам уже удалось восстановить электроснабжение почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, которые остались без света из-за российских атак накануне. Также в Днепре полностью восстановили водоснабжение. Это означает, что горожане снова могут пользоваться водой в привычном режиме.

Несмотря на уже проделанную работу, ситуация с электроснабжением в области остается сложной. Из-за новых российских ударов часть потребителей вновь оказалась без света, а энергетики продолжают ликвидировать последствия атак. О ситуации в области сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Предварительный прогноз относительно сроков восстановления электроснабжения обнародовал Telegram-канал «Днепр Аварийка». Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В Днепре 30 октября не действуют даже экстренные графики отключений света. Причина — новые российские удары по энергетической инфраструктуре региона: повреждены магистральные сети «Укрэнерго» и один из объектов ДТЭК. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь пытаются вернуть питание объектам водоканала.

Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.

До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

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