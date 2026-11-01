半岛电视台：奥列什基居民在人道停战期间抵达乌克兰

赫尔松州奥列什基被俄罗斯暂时占领地区的撤离居民，在为期六天的人道停战期间从切尔尼戈夫州越过乌克兰边境。半岛电视台报道称。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，所有从奥列什基抵达的人都将获得必要援助。撤离人员乘坐巴士抵达乌克兰—白俄罗斯边境，并在那里与亲属会面。当地为他们搭建了大型帐篷，并提供热食、茶和医疗援助。

经由克里米亚和白俄罗斯的路线

为抵达乌克兰控制的地区，奥列什基居民首先乘巴士穿过被俄罗斯暂时占领的克里米亚，抵达俄罗斯城市阿纳帕，随后从那里飞往白俄罗斯。之后，他们越过边境进入乌克兰。

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一些撤离人员表示，由于战斗行动和无人机袭击，通往奥列什基的供应路线受到破坏。他们还称，食品运送于5月停止，导致数百人处于饥饿边缘。撤离人员斯维特兰娜·叶尔马科娃告诉路透社，居民为了生存食用草和南瓜。

停火

侵略国俄罗斯的代表和乌克兰官员表示，自周二以来，奥列什基的停火制度一直得到遵守。这使得道路排雷工作得以进行，并恢复向该市运送食品、药品和其他必需品。该媒体称，停战预计将于周日晚上结束。

尽管没有天然气、电力和供水，部分居民仍决定留在奥列什基。战前，该市人口约为2.4万人；据半岛电视台估计，撤离前已降至约1700人。乌克兰官员未公布撤离人员和留在该市人员的确切数量。

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