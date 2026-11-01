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重点 与俄罗斯联邦的战争

泽连斯基估计，俄罗斯10月份的损失相当于在红场举行的9场阅兵式

UA NEWS 01 十一月 2026 16:02
泽连斯基估计，俄罗斯10月份的损失相当于在红场举行的9场阅兵式

2026年10月，俄军阵亡和重伤人数达54 400人，创下全面入侵以来单月最高纪录。 这相当于红场9场阅兵、200节地铁车厢，或者楚科奇半岛的总人口。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，10月21日还创下了敌军单日伤亡人数的新纪录——2250人。 为了直观说明，乌克兰军方将占领军当月的伤亡规模比作200节地铁车厢、9场红场阅兵，或者楚科奇半岛的全部人口。

此外，整个10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的领土，比俄军同期占领的面积多出10.4平方公里。 国家元首强调，乌克兰正坚守阵地，并让侵略者为每一天的战争付出最大代价；而要阻止这些损失，俄罗斯只需选择停火并进行外交谈判即可。

来源：乌克兰总统官方社交媒体。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功占领的领土面积多出10.4平方公里。 

泽连斯基指出，俄罗斯在能源领域并未采取缓和局势的举措。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基请求芬兰和挪威领导人，电话交谈中向弗拉基米尔·普京传递某些信号与俄方进行的这些接触已事先与基辅方面达成一致。

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