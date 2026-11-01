2026年10月，俄军阵亡和重伤人数达54 400人，创下全面入侵以来单月最高纪录。 这相当于红场9场阅兵、200节地铁车厢，或者楚科奇半岛的总人口。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，10月21日还创下了敌军单日伤亡人数的新纪录——2250人。 为了直观说明，乌克兰军方将占领军当月的伤亡规模比作200节地铁车厢、9场红场阅兵，或者楚科奇半岛的全部人口。

此外，整个10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的领土，比俄军同期占领的面积多出10.4平方公里。 国家元首强调，乌克兰正坚守阵地，并让侵略者为每一天的战争付出最大代价；而要阻止这些损失，俄罗斯只需选择停火并进行外交谈判即可。

来源：乌克兰总统官方社交媒体。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功占领的领土面积多出10.4平方公里。

泽连斯基指出，俄罗斯在能源领域并未采取缓和局势的举措。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基请求芬兰和挪威领导人，在电话交谈中向弗拉基米尔·普京传递某些信号。与俄方进行的这些接触已事先与基辅方面达成一致。

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