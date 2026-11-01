Зеленський оцінив втрати рф за жовтень у 9 парадів на Червоній площі

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У жовтні 2026 року російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військовослужбовців, що стало найвищим місячним показником від початку повномасштабного вторгнення. Це як 9 парадів на Червоній площі, 200 вагонів метро або населення Чукотки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 21 жовтня також зафіксували рекорд добових втрат ворога — 2250 осіб. Українські військові для наочності порівняли масштаби місячних втрат окупантів із 200 вагонами метро, дев'ятьма парадами на Червоній площі або всім населенням Чукотки.

Окрім цього, протягом жовтня Сили оборони України звільнили 96,2 квадратного кілометра території, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу, яку росіяни змогли захопити за цей самий період. Глава держави наголосив, що Україна зберігає позиції та робить кожен день війни максимально дорогим для агресора, а для зупинення цих втрат Росії достатньо обрати припинення вогню та дипломатичні переговори.

Джерело: Офіційні соцмережі Президента України.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Зеленський заявив про відсутність деескалації з боку Росії в енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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