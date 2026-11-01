W październiku 2026 roku armia rosyjska straciła 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych, co stanowi najwyższy miesięczny wynik od początku pełnej inwazji. To tyle, ile wynosi liczba uczestników 9 parad na Placu Czerwonym, 200 wagonów metra lub liczba mieszkańców Czukotki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 21 października odnotowano również rekordowe dzienne straty wroga – 2250 osób. Ukraińskie siły zbrojne, dla lepszego wyobrażenia, porównały skalę miesięcznych strat okupantów do 200 wagonów metra, dziewięciu parad na Placu Czerwonym lub całej populacji Czukotki.

Ponadto w październiku Siły Obronne Ukrainy wyzwoliły 96,2 kilometra kwadratowego terytorium, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię, jaką Rosjanie zdołali zająć w tym samym okresie. Głowa państwa podkreśliła, że Ukraina utrzymuje swoje pozycje i sprawia, że każdy dzień wojny jest dla agresora jak najdroższy, a aby powstrzymać te straty, Rosji wystarczy zdecydować się na zawieszenie ognia i negocjacje dyplomatyczne.

Źródło: Oficjalne profile prezydenta Ukrainy w mediach społecznościowych.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 kilometra kwadratowego ukraińskiej ziemi, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię terytoriów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

Zełenski stwierdził, że ze strony Rosji nie widać deeskalacji w kwestii energetyki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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