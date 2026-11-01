Rosyjskie drony zaatakowały fabrykę asfaltu w Umaniu

Rano 1 listopada w Umaniu w obwodzie czerkaskim odnotowano upadek wrogiego bezzałogowego statku powietrznego typu uderzeniowego na terenie fabryki asfaltu. Szef obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach Ihor Taburec poinformował, że w wyniku wybuchu i uderzenia odłamków uszkodzeniu uległy również budynki pobliskiego magazynu materiałów budowlanych.

Wśród ludności cywilnej nie ma ofiar. Na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby, które zajmują się likwidacją skutków ataku oraz dokumentowaniem kolejnego przestępstwa popełnionego przez wojska rosyjskie.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Czerkasach.

Rano 1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn: jeden odniósł rany przedramienia, u drugiego zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w Dnieprze. W wyniku uderzenia wybuchł pożar. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

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