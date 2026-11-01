Rosyjskie drony zaatakowały Czerniowce, wybuchł pożar

W niedzielę, 1 listopada, rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały obwód czerniowiecki trzema dronami. Szef obwodowej administracji wojskowej w Czerniowcach Rusłan Osypenko poinformował, że dwa drony uderzyły w Czerniowce, uszkadzając cywilny budynek administracyjny.

W wyniku ataku wroga ranny został 67-letni mężczyzna, który z obrażeniami od odłamków został przewieziony do szpitala. W miejscu uderzenia i upadku odłamków wybuchł pożar, do którego ugaszenia zaangażowano służby ratownicze. Trzeci dron został zniszczony przez mobilne grupy ogniowe w pobliżu miasta, bez powodowania zniszczeń ani ofiar w tej lokalizacji.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Czerniowcach.

Rano 1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn: jeden odniósł rany przedramienia, u drugiego zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w Dnieprze. W wyniku uderzenia wybuchł pożar. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

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