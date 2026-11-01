Российские дроны атаковали Черновцы, вспыхнул пожар

В воскресенье, 1 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Черновицкой области с помощью трёх беспилотников. Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко сообщил, что два дрона попали в Черновцы, повредив гражданское административное здание.

В результате вражеской атаки ранения получил 67-летний мужчина, которого с осколочными травмами госпитализировали в больницу. На месте попадания и падения обломков возник пожар, к ликвидации которого привлекли экстренные службы. Третий беспилотник был уничтожен мобильными огневыми группами вблизи города, при этом в этой местности не было разрушений и пострадавших.

Источник: Черновицкая ОГА.

Утром 1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Пострадали двое мужчин: один получил ранение предплечья, у другого диагностировали острую стрессовую реакцию.

1 ноября российские войска атаковали промышленное предприятие в Днепре. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

Читай нас в