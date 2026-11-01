W październiku 2026 roku armia rosyjska poniosła największe straty w ludziach w całym okresie trwania wojny na pełną skalę, tracąc 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 21 października odnotowano również absolutny dzienny rekord strat wroga – 2250 osób.

Głowa państwa zwróciła uwagę na pozytywną dynamikę na froncie: w ciągu miesiąca Siły Obronne wyzwoliły 96,2 kilometra kwadratowego ukraińskiego terytorium, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

Wołodymyr Zełenski podziękował ukraińskim obrońcom i podkreślił, że aby położyć kres ogromnym stratom Rosji, wystarczy zdecydować się na zawieszenie ognia i podjąć działania dyplomatyczne.

Źródło: Oficjalny kanał prezydenta Ukrainy na Telegramie.

Zełenski stwierdził, że ze strony Rosji nie widać oznak deeskalacji w sektorze energetycznym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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