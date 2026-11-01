В октябре силы обороны освободили больше территорий, чем захватил враг, — Зеленский

В октябре 2026 года российская армия понесла самые большие потери личного состава за всё время полномасштабной войны, потеряв убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 21 октября также был зафиксирован абсолютный суточный рекорд потерь противника — 2250 человек.

Глава государства отметил положительную динамику на фронте: за месяц Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской земли, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников и подчеркнул, что для прекращения колоссальных потерь России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатический путь.

Источник: Официальный Telegram-канал Президента Украины.

Зеленский заявил об отсутствии деэскалации со стороны России в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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