W ramach akcji humanitarnej w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim udzielono pomocy trzem grupom obywateli.

Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Pierwsza kategoria to osoby, które zdecydowały się pozostać w mieście. Dostarczono im żywność, wodę, leki, paliwo do generatorów oraz sprzęt dla lokalnego szpitala.

Druga to mieszkańcy, którzy poprosili o pomoc w wyjeździe na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Trzecia to ci, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Rosję, w szczególności do Federacji Rosyjskiej lub na tymczasowo okupowane terytoria.

Ponadto podczas zawieszenia broni z kostnicy szpitala w Oleszkinach wywieziono ciała ofiar śmiertelnych — zarówno żołnierzy, jak i cywilów.

Źródło: Dmytro Lubinec

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie broni w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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