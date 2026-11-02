В ходе гуманитарной операции в оккупированных Олешках в Херсонской области помощь была оказана трем категориям граждан.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Первая категория — люди, которые решили остаться в городе. Для них доставили продукты, воду, медикаменты, топливо для генераторов и оборудование для местной больницы.

Вторая — жители, которые попросили помочь выехать на подконтрольную Украине территорию. Третья — те, кто захотел выехать на территорию, контролируемую Россией, в частности в РФ или на временно оккупированные территории.

Кроме того, во время режима тишины из морга Олешковской больницы вывезли тела погибших — как военных, так и гражданских.

Источник: Дмитрий Лубинец

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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