33-letni sierżant Paweł z Wołyń przed rozpoczęciem pełnej inwazji pracował w Polsce w branży telekomunikacyjnej i elektrycznej. Kiedy wybuchła wielka wojna, mężczyzna wrócił na Ukrainę, mimo że jego żona spodziewała się narodzin pierwszego dziecka.

W lutym 2023 roku Pawło wstąpił do wołyńskiego oddziału straży granicznej. Początkowo służył na granicy z Białorusią, a obecnie wykonuje zadania bojowe w pobliżu linii frontu, kierując pojazdami bojowymi.

Podczas jednej z akcji wróg przeprowadził masowany atak na pozycje ukraińskich obrońców. W wyniku uderzenia drona zginął jego kolega Artem, a inni żołnierze odnieśli ciężkie rany. Paweł wraz z towarzyszami ruszył na pomoc, pomimo ostrzału, min i wrogich dronów.

Podczas tej operacji strażnik graniczny doznał wstrząsu mózgu i poważnego uszkodzenia słuchu. Po leczeniu i rehabilitacji, w szczególności dzięki wsparciu specjalistów ds. polityki weteranów, otrzymał niezbędne aparaty słuchowe, a następnie powrócił do wykonywania zadań bojowych.

Obecnie „Lukas” kontynuuje służbę, podkreślając, że od profesjonalizmu i opanowania kierowcy na linii frontu zależy życie jego kolegów.

Źródło: 6. Oddział Straży Granicznej na Wołyniu

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Ukraińscy żołnierze zlikwidowali rosyjskiego okupanta Nikitę Feokistowa, który brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Śmierć najeźdźcy nastąpiła jeszcze w czerwcu 2024 roku, jednak informacja o tym oraz data jego pochówku stały się znane dopiero później.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego okupanta Dmitrija Żukowa, który przed wojną był kandydatem na mistrza sportu w trójboju siłowym i zwycięzcą szeregu rosyjskich turniejów. Według informacji podanych przez stronę rosyjską żołnierz zginął 8 lipca, a pożegnanie odbędzie się 27 lipca.

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